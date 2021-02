이노션, 글로벌 전략 최고책임자로 니콜라스 김 영입

[아시아경제 임춘한 기자] 종합광고회사 이노션 이노션 214320 | 코스피 증권정보 현재가 62,500 전일대비 1,500 등락률 -2.34% 거래량 26,032 전일가 64,000 2021.02.01 11:05 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"이노션, 디지털 전환·광고 물량 확보로 실적 개선 전망"[클릭 e종목]"이노션, 실적 정상화 예상보다 빨라"[클릭 e종목]"이노션, 내년 하반기 성장 규모 증가 기대" close 월드와이드는 1일 글로벌 전략 최고책임자(GCSO) 자리를 신설하고 사업 전략·브랜드 전문가 니콜라스 김(Nicholas Kim·50)을 상무급 GCSO로 영입했다고 밝혔다. 이번 영입은 회사의 글로벌 성장을 견인하고 디지털 트랜스포메이션을 가속화하기 위함이다.

한국계 미국인인 니콜라스 김은 글로벌 광고회사에서 20년 이상 근무하며 브랜드 디지털 미디어 디자인 솔루션과 투자 컨설팅 역량을 갖춘 글로벌 전략가다. 특히 구글, GE, 삼성전자[005930], 유니레버, 나이키, HP 등 유수의 글로벌 브랜드를 대상으로 성공적인 사업 개발과 투자 유치 전략을 이끌었다.

니콜라스 김은 앞으로 이노션의 국내외 사업전략을 총괄하고 미래 비전을 세우는 등 사업 전략을 재정비할 예정이다.

니콜라스 김은 "기존의 주요 사업과 핵심 경쟁력을 강화하고, 미래 성장동력을 다변화하는 등 차별화된 전략을 마련해 나가겠다"고 말했다.

