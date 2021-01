비틀스·퀸과 어깨 나란히 한 방탄소년단

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 전설적인 록밴드 비틀스, 퀸과 함께 미국 잡지 에스콰이어가 선정한 역대 최고의 10대 그룹에 선정됐다.

에스콰이어는 31일(현지시간) "아미(ARMY)라는 팬클럽을 가진 7인조 그룹 BTS는 보이그룹, 팬덤, 대중음악 개념 자체를 빠르게 재정의했다"면서 역대 최고의 10개 그룹에 BTS를 포함했다고 밝혔다. 에스콰이어는 지난해 빌보드 싱글차트 정상을 차지한 BTS의 '다이너마이트'와 '라이프고스 온'에 대해 팝, 힙합, 디스코, 리듬앤블루스(R&B)가 어우러진 매력적인 노래라고 평가했다.

에스콰이어가 선정한 10대 밴드는 BTS, 비틀스, 퀸 외에 영화 '드림걸즈'의 실제 모델이었던 흑인 여성 3인조 그룹 슈프림스, 스웨덴이 배출한 팝스타 아바, '서핑 유에스에이'라는 인기곡으로 한 시대를 풍미한 비치 보이스 등이다.

또 웨스트코스트 록의 황금기를 일군 플리트우드 맥, 펑크와 사이키델릭 음악 발전에 기여한 슬라이 앤드 더 패밀리 스톤, '마이 걸' 등 다수의 히트곡을 낸 그룹 템테이션스, 비욘세가 활동했던 데스티니스 차일드도 '톱10 그룹'에 올랐다.

에스콰이어는 지난해 12월 겨울호 표지 모델로 BTS를 올리며 미국 음반업계 최고 권위 시상식인 그래미상 수상 가능성을 조명한 바 있다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr