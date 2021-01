'현대家 장손' 정의선 회장, 작은 할아버지 정상영 명예회장 빈소 조문

[아시아경제 우수연 기자]현대가(家)의 장손 정의선 현대차그룹 회장이 작은 할아버지 정상영 KCC 명예회장의 장례 첫날 빈소를 찾았다.

정 회장은 31일 오후 1시 50분께 검은색 GV80을 직접 운전해 가족들을 태우고 서울아산병원 장례식장에 도착했다. 배우자인 정지선 여사와 큰 누나인 정성이 이노션 고문, 매형인 선두훈 대전선병원 이사장과 함께 장례식장에 들어섰다.

검은색 양복에 검은색 넥타이를 맨 정 회장은 장례식장 입구에서 출입 명부를 등록한 뒤 2층 빈소로 향했다. 집안 어른이 돌아가시면 떡을 준비해 올리는 현대가(家)의 전통에 따라 이날 정 회장도 떡을 준비해 빈소로 들어섰다. 정 회장은 빈소 내부 별도 공간인 '가족실'에서 유족들을 위로한 것으로 전해졌다.

오후 2시 50분경 정성이 고문 부부가 빈소에서 나와 장례식장 앞에 대기 중인 GV80에 탑승했고, 정 회장은 20분 가량 지난 오후 3시 10분께 빈소를 나왔다. 정 회장은 조문 뒤 만난 취재진에게 "정말 안타깝다"고 짧게 말한 뒤 GV80를 몰고 떠났다.

앞서 정 회장은 이달 24~27일 싱가포르를 방문하고 귀국했으나 '기업인 패스트트랙' 제도를 통해 자가격리를 면제 받은 것으로 알려졌다. 귀국 이후 코로나19 검사에서 음성 결과를 받고 이날 빈소에 방문한 것으로 전해진다.

이날 정 명예회장의 빈소에는 코로나19로 유족들이 조문을 사양했음에도 불구하고 범현대가 인사를 포함한 많은 조문객들이 다녀갔다. 정몽준 아산재단 이사장, 정기선 현대중공업 부사장, 정몽규 현대산업개발 회장, 정몽혁 현대종합상사 대표, 정몽석 현대종합금속 회장, 정몽국 엠티인더스트리 회장 등이 빈소를 찾았다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr