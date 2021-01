SK, 코로나19 적자에도 배터리 투자 의지 드러내

정유 사업 대규모 적자에도 배터리 공장 투자 발표

5년 내 글로벌 배터리 톱3 목표

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션이 대규모 적자를 기록했음에도 불구하고 전기차 배터리 사업 확대 의지를 드러냈다. 미국과 유럽을 중심으로 전기차 시장 원년이 될 것으로 예상되는 올해 배터리 시장 점유율을 크게 키우겠다는 것으로 풀이된다.

SK이노베이션은 전기차 배터리 생산 능력 목표를 2023년 85GWh, 2025년 125GWh로 확대한다고 밝혔다. 이는 앞서 목표로 제시한 2025년 100GWh보다 25% 늘어난 규모다.

이 일환으로 헝가리 자회사(SK Battery Hungary Kft)에 약 1조2674억원을 출자해 3공장을 설립하기로 결정했다. 김준 SK이노베이션 총괄 사장은 이날 "위기 속에서도 회사의 미래를 위해 투자를 결정했다"며 헝가리 3공장 투자 배경을 설명했다.

3공장은 연산 30GWh로 1·2 공장을 모두 합친 것보다 큰 규모다. SK이노베이션은 2019년 말 헝가리 코마롬에 연간 7.5GWh(기가와트시) 규모의 배터리 1공장을 완공했고, 2공장은 9.8GWh 규모로 2022년 1분기부터 양산하는 것이 목표다.

SK이노베이션은 유럽뿐만 아니라 미국에서도 공격적으로 투자를 단행하고 있다. 미국 조지아주 1공장은 연산 9.8GWh로 올해 말 준공될 예정이고, 지난해 약 1조8000억원을 투자한 2공장은 11.7GWh 규모로 건설하고 있다.

SK이노베이션의 배터리 투자는 최태원 회장의 의지로 해석된다. SK이노베이션은 지난해 2조5688억원의 대규모 적자를 냈다. 코로나19 여파로 석유제품 수요가 급감하면서 정유 사업에서 큰 손실을 기록한 탓이다. 이 같은 상황에서 최고경영자(CEO) 혼자 조 단위 신사업 투자를 결정할 수 없다는 것이 재계의 중론이다.

SK가 배터리 사업에 공을 들이는 이유는 전기차 대중화 속도가 예상보다 빠르게 확대될 것이란 판단에서다. 조 바이든 미국 대통령 당선 후 친환경 정책을 발표하며 관용차 300만대를 모두 미국산 전기차로 교체하겠다는 발표가 나왔다. 이 밖에 전기차 보조금 부활, 전기차 충전소 50만개 설치 등 전기차 산업을 지원하겠다는 의지를 드러낸 상황이다.

게다가 미국에서 생산된 자동차 부품에 관세 혜택을 주는 USMCA가 발효되면서 미국 내 생산 기지를 보유한 LG화학과 SK이노베이션의 배터리 수요는 더욱 크게 증가할 전망이다.

배터리업계 관계자는 "국내 배터리 3사 가운데 적극적으로 투자에 나서는 곳은 LG화학과 SK이노베이션"이라며 "SK이노베이션은 5년 내 글로벌 배터리 톱3를 목표로 전 세계 전기차 주요 시장인 중국, 유럽, 미국에 조 단위 투자를 이어가고 있다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr