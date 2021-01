美 시애틀서 백신 냉동고 고장나 촌각 다툼 "접종 할 사람 얼른 오세요"

백신 유통기한 12시간 이내…단시간 내 주민 1650명 백신 접종

[아시아경제 나한아 기자] 미국 워싱턴주 시애틀의 한 병원에서 코로나19 백신 냉동고가 고장 나 촌각을 다투며 단기간 내 시애틀 주민 1천650명에게 백신을 접종한 해프닝이 벌어졌다.

지난 28일(현지시간) 오후 5시 카이저 퍼머넌트 병원에서 1천650회분의 모더나 백신을 보관하던 초저온 냉동고가 고장 났다고 더 시애틀 타임스는 보도했다.

모더나 백신은 영하 20도의 온도를 유지하는 냉동고가 필수적이다. 일반 냉동고에서도 보관할 수 있지만 실온에 노출되는 경우 유통기한은 12시간 이내이다.

퍼머넌트 병원은 의료진·소방공무원 등에 대한 접종을 앞두고 있었지만 냉동고 고장으로 인해 단시간 내에 접종해야 했다.

이 병원은 백신이 담긴 냉동고가 고장 나자 주위 병원과 지역사회를 수소문해 65세 노인들을 위주로 백신 접종을 시작했다.

트위터와 페이스북 등 사회관계망서비스(SNS)에서 이 같은 내용이 알려지자 퍼머넌트 병원 밖에는 긴 줄이 늘어섰다. 이들 중 새벽에 일어나 목욕가운을 입거나 슬리퍼를 신은 채 나타난 사람들도 많았다고 더 시애틀 타임스는 보도했다.

시애틀 병원 관계자는 "백신을 접종할 수 있는 나이 든 환자 등을 우선시하려 했으나 백신 유통기간이 만료되기 전에 모두 접종하는 것이 우선이었다"라고 당시 상황을 설명했다.

결국 많은 사람들이 접종을 하기 위해 나타나 12시간 내 접종을 마칠 수 있었고 백신이 낭비되는 일을 방지할 수 있었다.

냉동고가 고장 났지만 백신 유통기한이 지나기 전 많은 사람들을 접종시켜 백신이 버려지는 것을 막은 사례는 이번이 처음이 아니다.

캘리포니아주 멘도시노 카운티의 '어드벤티스트 헬스 유카이아' 병원에선 지난 4일 모더나 백신을 보관해온 냉동고가 고장 나자 2시간 만에 830명에게 백신을 속전속결로 접종했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr