SK건설·현대엔지니어링, 의정부 장암5구역 재개발 수주

[아시아경제 임온유 기자] SK건설은 현대엔지니어링과 컨소시엄을 구성해 경기도 의정부 장암5구역 주택재개발정비사업을 수주했다고 31일 밝혔다. 총 도급액은 2224억원이다.

이 사업은 경기도 의정부시 신곡동 406 일대에 지하3층~지상33층, 7개동 총 964가구 규모의 아파트 및 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 2023년 8월 착공 및 분양, 2026년 7월 입주가 예정돼있다.

사업지는 수도권제1순환고속도로와 동부간선도로를 통해 서울 및 수도권 접근이 편리하다. GTX-C노선, SRT 연장 등 교통개발 호재로 미래 가치 상승에 대한 기대감도 높다. 사업지 바로 옆에 의정부초가 붙어있고, 발곡근린공원, 중랑천 등 녹지공간과도 가깝다.

SK건설 관계자는 “SK건설·현대엔지니어링 컨소시엄은 공구를 분할하지 않는 ‘공동이행’ 방식을 택해 우수하고 동일한 품질의 아파트를 선보일 것”이라며 “양사가 협력해 지역을 대표하는 랜드마크 아파트로 조성할 계획”이라고 말했다.

