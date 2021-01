[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 영세교회(위임목사 김태수)로부터 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금 1000만 원을 전달받고, 중화1동 · 2동의 저소득 복지사각지대 가구에 성금을 배분했다고 밝혔다.

성금 전달식은 류경기 중랑구청장과 김태수 위임목사 등 소규모 인원만 참석한 가운데 치러졌고, 성금은 3주간 걸친 복지사각지대 발굴을 통해 찾아낸 지역 내 어려운 이웃 50명에게 각 20만 원씩 전달됐다.

류경기 중랑구청장은 “영세교회의 따뜻한 나눔 실천을 통해 저소득 복지사각지대 해소에 큰 힘이 됐다”며 “코로나19로 어려운 상황에도 성금을 후원해주신 영세교회에 감사드린다”고 말했다.

영세교회는 중화1·2동의 저소득 홀몸 어르신 가구 반찬 지원, 저소득 한부모·청년·신혼부부 성금 후원 등 지역사회 공헌활동을 꾸준히 이어오고 있다.

