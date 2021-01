김진숙 한진중공업 해고 노동자 복직 촉구 단식자들이 31일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 의료진과 인권단체 관계자들의 긴급 기자회견을 바라보고 있다. 현재 청와대 앞 농성장에는 3명의 단식자들이 정부의 사과와 복직 약속이 이뤄져야 한다며 41일째 단식 농성을 이어가고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.