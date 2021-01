개인투자자, 1월 삼성전자 주식 10조원 매수...지난해 연간 규모 추월

[아시아경제 박지환 기자] 개인 투자자들이 1월 한달 간 삼성전자 주식을 10조원 넘게 매수했다. 이미 한 달간 매수액이 지난해 전체 순매수 규모를 넘어섰다.

31일 금융투자업계에 따르면 올 1월부터 29일까지 개인들은 삼성전자 주식을 10조1563억원어치 순매수했다. 지난해 연간 순매수 규모인 9조5951억원를 넘어섰다. 작년 1월 1조2769억과 비교하면 8배에 이른다. 월별 기준으로 지난해 가장 순매수가 많았던 3월 4억9587억원과 비교해도 두배에 달한다.

이달들어 개인은 20거래일 가운데 16거래일 동안 삼성전자 순매수에 나섰다. 하루 1000만주 넘게 순매수한 날도 3차례나 됐다. 올해 개인은 유가증권시장에서 총 24조355억원을 순매수했다. 이 가운데 삼성전자는 이 중 42%를 차지한다.

반면 같은 기간 기관과 외국인은 삼성전자 주식을 각각 6646만주, 5239만주 순매도했다.

