진주시, 전통시장 명절맞이 고객사랑 이벤트 실시

설맞이 장 보러 전통시장으로 오세요

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 설 명절을 맞아 관내 주요 전통시장에서 명절맞이 고객사랑 이벤트를 실시한다고 31일 밝혔다.

행사는 오는 2월2일부터 3일까지 진주시 상인연합회 소속 9개 전통시장(중앙시장·자유시장·논개시장·청과시장·동성상가·동부시장·천전시장·로데오 거리상점가·지하도상가)이 동시에 실시한다.

참여를 희망한 일부 매장에서 품목별로 최대 30%까지 할인 판매한다. 2만원 이상 구매 고객에 한해 선착순으로 경품을 증정한다.

차성수 진주시 상인연합회 회장은 “코로나19로 인한 경기침체로 모두가 어렵고 힘들지만, 우리 고유의 명절인 설을 앞두고 전통시장을 찾아주시는 고객 여러분께 감사의 마음을 전하고자 마련한 행사인 만큼 많은 분이 참여해 주시길 부탁드린다”고 말했다.

시 관계자는 “코로나19 확산 예방을 위해 지난 15일부터 전통시장 방역원 35명을 9개 전통시장 및 상점가에 배치해 감염병 예방 수칙을 홍보하는 등 최선의 노력을 다하고 있다”며 “설을 맞아 많은 시민이 안심하고 전통시장을 찾아 어려운 시기에 힘을 보태주실 것을 당부드린다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr