설맞이 안전관리 캠페인 강서시장 화재예방과 코로나19 적극 대응

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 지난 27일 설 명절을 대비, 강서시장 화재예방 및 코로나19 대응을 위한 캠페인을 펼쳤다.

코로나19로 유통인을 제외한 공사 강서지사, 친환경유통센터 직원들만 3명씩 조를 이뤄 점포를 방문, 화재 예방과 화재 시 행동요령 등을 안내, 코로나19 예방을 위한 홍보물을 전달했다.

특히, 이번 행사에서는 KF94 마스크도 함께 지급, 마스크 착용을 적극 홍보했다.

임재근 시설관리팀장은 “이번 설 명절은 화재예방도 중요하지만 유통인은 물론 강서시장을 방문하는 손님들을 위해 그 어느 때보다 코로나19 예방이 중요해 마스크를 지급하게 됐다”고 말했다.

