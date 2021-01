'게임스톱 사태' 스티브 코언 트위터 비활성화…"가족 협박 당하기도"

[아시아경제 나한아 기자] 스티브 코언 미국프로야구(메이저리그) 뉴욕 메츠의 구단주가 '게임스톱 사태' 여파로 트위터 계정을 비활성화했다고 CNBC 방송이 30일(현지시간) 보도했다.

헤지펀드 포인트72의 창업자로 알려진 코언은 이날 성명을 내고 "메츠 팬들과 트위터에서 대화를 주고받는 게 정말로 즐거웠다"라며 "그러나 이번주 우리 가족에 대한 개인적 협박으로 이어진 거짓 정보가 불행히도 트위터를 덮쳤다"라고 말했다.

그러면서 코언은 "그래서 당분간 (트위터를) 쉴 것"이라고 밝혔다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 190억 달러(약 21조2천억 원) 규모의 자금을 운용하는 포인트72는 올해 들어 개인 투자자들의 게임스톱 주식 집중 매수로 15%에 가까운 손실을 냈다.

포인트72의 손실은 대부분 헤지 펀드인 멜빈 캐피털에 대한 투자 때문에 발생한 것이며 멜빈 케피털은 게임스톱 공매도 투자에 나섰다가 '개미들의 반란'에 엄청난 타격을 입고 포인트72와 시타델로부터 30억 달러에 가까운 긴급 자금을 수혈했다.

이후 코언의 트위터에는 멜빈 캐피털의 손실이 메츠 구단에 어떠한 영향을 미치는지에 관한 질문 등 게임스톱에 관한 댓글과 글이 넘쳐났다.

한편 헤지펀드 억만장자 '대부'인 코언은 지난해 11월 메츠 구단을 25억 달러(약 2조8천억 원)에 인수한 뒤 트위터를 통해 "어떤 선수를 원하느냐"라며 팬들의 의견을 구하는 등 팬들과 활발히 소통했다.

