강남인강, 2021년 대학합격 수강생 대상 장학생 선발

2월19일까지 접수, 5명에게 각 100만원 장학금 … 입시설명회에서 인강 활용법·비법 등 강의

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균) 인터넷수능방송(이하 강남인강)이 2021년도 대입 수시 또는 정시에 합격한 수강생을 대상으로 ‘2021 대학합격 장학생’을 선발, 2월19일까지 접수를 한다.

이번에 선발되는 장학생은 추후 개최될 입시설명회에서 대입을 준비하는 수강생들을 위해 학습방법과 강남인강 활용법 등을 강의하게 된다. 인문계(2명), 자연계(2명), 지역내 저소득층(1명) 등 부문별로 5명을 선정해 장학증서와 함께 각 100만원씩 총 500만원의 장학금을 수여한다.

신청 대상은 수험기간 동안 강남인강으로 3개월 이상 학습, 최소 1개 강좌를 50% 이상 수강한 정회원이다.

발표예정일은 3월2일이며 선발인원이 부족한 경우 총 인원 및 부문별로 선발인원이 변동될 수 있다.

지원 시 필요서류는 전부 온라인으로 제출가능, 자세한 사항은 강남인강 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 중학교 내신부터 수능까지 중·고교 전 과정을 제공하는 강남인강은 저소득층 학생들을 위한 무료지원 사업을 추진하며 작년 한해 총 5208명 지역내 학생들과 전국 96개 기관, 34개 학교 등에 무료수강을 지원해준 바 있다.

