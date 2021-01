'가계대출 증가율 5% 이내로'…신용대출 '바늘구멍'

[아시아경제 오현길 기자] 부동산 시장 과열과 빚투 열풍에 정부가 연초부터 가계대출을 강하게 조이고 있다.

은행권에서는 코로나19 사태로 자금 수요가 늘 수밖에 없는데 무턱대고 가계대출 증가율을 비현실적으로 낮추라는 조치는 지나치다는 불만이 터져 나오고 있다. 상대적으로 소득이 적고 신용이 낮은 서민층의 자금줄이 끊길 수 있다는 우려도 커지고 있다.

31일 금융권에 따르면 금융당국의 요청에 따라 지난해 말 5대 시중은행 등은 올해 가계대출 증가율 관리 목표를 제출했다.

은행에 따라 예년과 마찬가지로 약 5%를 써낸 곳도 있지만, 6∼8%를 써낸 곳도 있는 것으로 알려졌다.

상대적으로 높은 증가율을 써낸 은행들은 코로나19 사태로 자금 수요가 급증하는 '특수 상황'이 작년에 이어 올해에도 이어질 것으로 봤기 때문이다.

지난해 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 5대 시중은행의 전체 가계대출은 2019년보다 9.73%(59조3977억원)나 불었다.

하지만 지난 26일 금융감독원은 가계대출 동향 관련 회의에서 시중은행 가계 여신 담당 임원(부은행장급)들에게 "작년 말 은행들이 올해 연간·월간 가계대출 증가율 관리 목표를 제출했는데, 지나치다고 생각되면 조정치를 제시해주겠다"고 말한 것으로 알려졌다.

이에 따라 은행권은 결국 올해 가계대출 증가율 목표가 5% 안팎 수준으로 일괄적으로 낮춰질 것으로 예상하고 있다.

당국이 가계대출 증가율을 작년의 거의 절반 수준까지 낮출 것을 권고하면서 은행권은 신용대출 조이기에 나서고 있다.

신한은행은 15일 일반 직장인 신용대출 한도를 상품에 따라 1억5000만∼2억원에서 1억∼1억5000만원으로 5000만원이나 낮췄다.

우리은행도 지난 29일 마이너스통장 대출 상품의 한도를 기존 8000만원∼1억원에서, 5000만원으로 대폭 줄였고, 인터넷전문은행 카카오뱅크도 22일 마이너스통장 대출을 비롯해 고신용 직장인 대상 신용대출 상품의 한도를 1억5000만원에서 1억원으로 5000만원 깎았다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr