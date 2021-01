'백신 접종 시작' 노르웨이, 봉쇄 완화…식당 영업 재개

[아시아경제 조유진 기자]노르웨이 정부가 코로나19 확산을 막기 위해 수도권에서 취한 봉쇄 조치를 단계적으로 완화할 예정이다.

노르웨이 보건부는 30일(현지시간) 내달 3일부터 쇼핑몰을 제외한 가두 상점 등 일부 상점이 영업을 재개한다고 밝혔다.

식당도 문을 열지만 주류는 판매할 수 없다. 학교에서도 등교 수업이 확대되는 등 일부 제한이 완화된다. 여행이나 친지방문 등 비필수 목적 입국에 대한 제한 조치는 내달 11일까지는 이어진다.

노르웨이는 최근 영국에서 처음 확인된 변이 바이러스 감염자가 자국에서도 발견되자 수도 오슬로와 인근 지역에서 비필수 업종 상점들의 문을 닫도록 하는 등 봉쇄 조치를 강화하고 일부 예외를 제외한 모든 비거주자의 입국을 제한한 바 있다.

노르웨이 보건부는 수도권의 상황은 여전히 불확실하다면서 이 때문에 봉쇄 완화는 단계적으로 이뤄질 것이라고 강조했다.

국제통계사이트 월드오미터에 따르면 이날 기준 노르웨이의 코로나19 누적 확진자는 6만2713명, 누적 사망자는 564명이다.

노르웨이는 지난달 27일부터 화이자 백신 접종을 시작해 이날 기준 전체 인구 546만여 명 가운데, 5만명 안팎이 예방접종을 마쳤다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr