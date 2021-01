[아시아경제 정현진 기자] 로또복권 운영사 동행복권은 제948회 로또복권 추첨에서 '13, 18 , 30, 31, 38 ,41'이 1등 당첨번호로 뽑혔다고 30일 밝혔다. 2등 보너스 번호는 '5'이다.

당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 11명으로 21억8855만원씩을 받는다.

당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 90명으로 각 4458만원씩을, 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 2905명으로 138만1184원씩을 수령하게 된다. 4등(고정 당첨금 5만원)은 13만7929만명, 5등(고정 당첨금 5000원)은 225만2913명으로 집계됐다.

