서울시의회 민원 재개발·재건축 분야 최다...자치구 서초구·강동구·강북구 순

서울시의회 2020년 민원 접수·처리 총 806건, 2019년 대비 약 1.7배 증가...김인호 의장 “민원 분석 결과는 시민의 생생한 요구와 기대가 담긴 주요 의정자료” “시민의 눈높이로 일상 속 불편사항을 개선해나가며 시민의 어려움 덜어주는 의회 될 것” 강조

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회(의장 김인호)는 2020년 한 해 동안 서울시의회로 접수·처리된 민원을 분석, 그 결과를 발표했다.

민원 분석 결과는 제도 개선, 민원 재발 방지, 의정활동 지원 등에 활용된다.

시민 불편사항을 해결하기 위해 노력한 결과 2020년에는 총 806건의 민원이 접수·처리, 이는 2019년 467건 대비 339건, 약 1.7배 증가한 수치다.

다양한 분야에 걸쳐 시의회에 접수되는 시민 의견이 지속적으로 증가하고 있으며 이는 시 정책에 대한 시민들의 적극적인 참여의식과 더불어 시의회에 대한 시민들의 기대감이 높아진 것으로 분석 된다.

민원 내용을 상임위원회 분야별로 살펴보면 재개발 및 재건축 관련 ‘도시계획’ 분야 민원이 153건(19.0%)으로 가장 많았고, 그 다음으로 ‘환경수자원’ 분야 민원이 142건(17.6%), ‘교육’ 분야 민원 108건(13.4%) 등이 접수됐다.

2019년에는 도시계획(18.6%), 교통(14.8%), 환경수자원(10.5%) 순으로 민원이 접수되었다.

접수된 민원 806건 중에서 시의회가 직접 처리한 민원 건수는 260건으로 2019년 79건 대비 181건(약 3.3배)이 증가, 서울시의회가 단독으로 처리하기 곤란한 민원 546건은 해당기관(서울시, 자치구 및 중앙정부 등)으로 이송, 최종 처리결과를 모니터링하는 등 적극적인 협업을 이끌어 내기 위해 노력했다.

특히, 고충민원 해결에 시민 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 현장 중심 민원 처리 활동에 집중, 이를 위해 현장 조사 66회와 관계 기관 합동 민원 간담회 36회를 가졌다.

민원 발생 지역을 자치구별로 살펴보면 ‘서초구’가 96건(11.9%)으로 가장 많은 민원이 접수, ‘강동구’ 90건(11.2%), ‘강북구’ 74건(9.2%) 순이었다.

의원과 시의회사무처가 협력, 2020년 한 해 동안 특히 시민 편의와 안전 증진에 중점을 두고 시민 권익 보호에 앞장섰으며, 주요 민원 해결 사례는 다음과 같다.

(문화체육) ○○○체육시설 서울시 공공서비스 예약 시스템 도입으로 특정인의 예약 독점 방지 및 지역주민 이용편의 향상

(복지) ○○건물의 장애인 편의시설 설치로 이동약자의 이동편의 증진

(도시안전) ○○구 ○○동 경사로에 수직형 엘리베이터 설치로 시민의 보행환경 증대

(환경) ○○ 악취 발생 요인 원인 조사 및 대책시행으로 냄새로 인한 주민 불편 해소

김인호 의장은 “서울시의회 민원 분석 자료는 시민의 생생한 요구와 기대가 담긴 의정자료로, 효율적인 의정활동을 위해 서울시의원 모두가 꼭 참고해야 할 사항”이라며 “제기된 민원들을 세심히 살펴 시민의 눈높이로 일상 속 불편사항을 하나씩 개선해나가며, 시민의 어려움을 덜어주는 서울시의회가 되겠다”고 밝혔다.

