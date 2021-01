"입 열개라도 할 말 없다"…"맨다리에 샌들 인상적" 카페 사장 결국 '자필 사과'

[아시아경제 나한아 기자] 카페 자영업자들이 모인 온라인 커뮤니티에 폐쇄회로(CC) TV에 찍힌 손님의 모습을 올려 조롱한 한 카페 사장이 결국 자필 사과문을 올렸다.

앞서 지난 23일 해당 커뮤니티에는 카페를 방문한 여성 손님의 모습이 담긴 CCTV영상 캡처사진과 함께 "맨다리에 샌들이 인상적"이라며 여성의 외모를 평가하는 듯한 내용의 게시글이 올라왔다.

해당 게시글 글쓴이는 "수도권 말씨의 처음 보는 젊은 아가씨가 '테라스에서 음료 마실 수 있느냐'라고 물었다"라며 "매장 내에서 마실 수 있다고 하니 '어머 좋다. 수도권은 아직 못 마시는데'라고 했다"라고 적었다. 이어 "수도권 처자가 혼자 촌구석에 왜 왔는지, 맨다리에 샌들이 인상적"이라고 덧붙였다.

커뮤니티 회원들은 해당 게시글에 "겨울인데 발가락이 시려보인다", "우주 어딘가 하고 교신한 걸지도 모른다"는 등의 조롱성 댓글을 달았다.

이 사실이 알려지자 누리꾼들은 "CCTV를 보며 (카페 사장들이) 내 욕을 하고 있을까봐 무섭다", "내 모습이 캡처돼 조롱당한 사실이 불쾌하다" 등의 비판적인 반응을 보였다.

논란이 커지자 해당 글을 올린 카페 사장은 30일 온라인 커뮤니티 '전국카페사장연합회'에 글을 올려 "경상도에서 카페를 운영하고 있는 자영업자"라며 "경솔하고 성숙하지 못한 행동으로 많은 분께 분노와 불쾌감을 드리게 돼 진심으로 사과드린다"라고 사과했다.

이어 "피해를 입은 손님에게 연락하기 위해 다각도로 노력하고 있으며 어떠한 처벌도 받겠다"라며 "모든 잘못은 나에게 있다. 어떠한 질타도 달게 받겠다"라고 전했다.

한편 커뮤니티 운영진은 지난 29일 "입이 열 개라도 할 말이 없다. 이번 사건과 관련해 고개 숙여 사죄의 말씀을 드린다"라며 "글 하나 댓글 하나에도 신중을 기하도록 노력하겠으며 자숙하겠다"라고 사과문을 게재했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr