게임스톱 68% 상승‥뉴욕증시는 '와르르'(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 개인들의 투자가 몰린 게임스톱이 급등하자 다시 추락했다.

29일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 620.74포인트(2.03%) 급락한 29,982.62에, S&P 500 지수는 73.14포인트(1.93%) 하락한 3714.24에, 나스닥 지수는 266.46포인트(2.0%) 떨어진 1만3070.69에 마감했다.

뉴욕증시는 전날 게임스톡 주가가 44% 하락하자 상승세를 회복했지만 하루 만에 다시 약세로 돌아섰다.

다우지수는 주간기준 3.3% 하락하며 3만선 이하로 내려왔다. S&P500 지수는 약 3.3%, 나스닥은 3.5% 하락했다.

주식 거래 앱 로빈후드가 매수를 다시 허용한 게임스톱 주가는 장중 100% 넘게 오르는 등 폭등세를 보이며 68% 상승해 마감했다. AMC 역시 50% 급등했다.

이날 미국 증권거래위원회(SEC)는 로빈후드의 투자 제한 조치 등이 투자자들에게 불이익을 줬을 수 있는지 점검하겠다고 밝혔다.

개인들의 투자가 몰린 주식이 상승하자 기존 주도주들은 힘을 쓰지 못했다.

올해 들어 시장을 주도했던 애플 주가는 3.74% 하락했다. 테슬라 주가는 5%가 내려 700달러대로 내려왔다. 테슬라 주가가 700달러대로 하락한 것은 이달 6일 이후 처음이다.

