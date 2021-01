日 스가 총리, 다보스 아젠다 강연서 "도쿄올림픽 실현하겠다" 강조

[아시아경제 임철영 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 온라인으로 진행된 '2021 다보스 어젠다' 강연에서 도쿄올림픽 개최 의지를 재차 표명했다.

29일 일본 외무성에 따르면 스가 총리는 이날 오후 7시부터 약 50분 동안 진행된 다보스 어젠다에 참석해 오는 7월 개최할 예정인 도쿄올림픽에 대해 인류가 코로나19를 극복한 증거로 '세계 단결'의 상장으로 실현하겠다고 강조했다. 다보스 어젠다는 25일부터 29일까지 세계경제포럼(WEF)이 온라인 형식으로 주최한 회의다.

이날 교도통신은 스가 총리가 강연 이후 질의응답을 통해 다자주의 외교를 언급했다고 전했다. 그는 미국과 일본의 동맹을 외교·안보의 기본축으로 유럽을 포함해 호주, 인도, 아세안과 연대를 꾀하고 중국과 러시아 등과도 우호관계를 구축하겠다고 밝혔다.

한편 한일관계에 대해서는 언급하지 않는 것으로 알려졌다. 한일관계는 일제 강제징용 배상 문제에 이어 위안부 배상 문제 등 역사 갈등으로 악화 일로에 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr