납세자보호관, 지방세 지원·고충민원 해결 등 2.6만건 해결

코로나19에 어려움 겪는 납세자 보호

[아시아경제 임철영 기자] # 음식점을 운영하던 자영업자 A씨는 코로나19로 인한 영업시간 제한으로 경제적 어려움을 겪게 되자 납세자보호관에게 재산세(100만 원) 징수유예를 신청하였다. 납세자보호관은 A씨가 평소 지역사회 일원으로 봉사활동을 해오며 지방세 체납이 없는 성실납세자였고, 정부의 코로나19로 인한 사회적 거리두기 방역 조치에 적극적으로 협조한 점 등을 고려하여 지방세징수법 제25조에 근거, 재산세 징수유예(3개월)을 결정했다.

# B납세자보호관은 2020년 정기세무조사 대상 C법인으로부터 코로나19 여파에 따른 사업부진으로 어려움에 처해 있다는 하소연을 들었다. 해결방법을 고민하던 중 관계부서와 협의 등을 통해 ‘정기 세무조사 대상 법인이 세무조사 희망시기를 선택’ 할 수 있는 새로운 시책을 추진했다. 관내 정기세무조사 대상 25개 법인 중 15개 법인이 세무조사 희망시기를 신청했고, 세무부서는 이를 모두 수용함으로써 단기적으로 세무조사 부담을 완화했다.

지방세 납부의 어려움을 돕는 납세자보호관이 지난해 2019년 대비 45% 늘어난 총 2만5914건의 업무를 처리한 것으로 나타났다.

31일 행정안전부는 지난해 지방세 납세자보호관이 코로나19로 경제 사정이 어려워진 납세자를 위해 지방세 지원, 고충민원처리, 세무조사 연기 등을 적극 추진해 납세자 권익보호에 앞장섰다고 밝혔다.

지방세 납세자보호관 제도는 2018년 지방세기본법령 개정으로 설치근거, 주요 업무 및 권한 등이 규정됐으며 지난해 전국 243개 광역·기초 자치단체 모두에 납세자보호관 배치를 완료하는 등 제도적 정착 기반을 마련했다.

지난해 납세자보호관은 전년인 2019년 1만 7827건보다 8087건(45%↑)이 늘어난 총 2만 5914건의 업무를 해결했다.

행안부는 납세자보호관의 납세자 보호 역할이 확대됨에 따라 법령개정을 통해 올해부터는 세무조사 과정에서 위법ㆍ부당한 행위를 한 세무공무원에 대해 교체 명령 및 징계를 요구할 수 있는 권한을 납세자보호관에게 부여한다.

특히 세무조사 등은 납세자의 권익을 침해할 수 있는 소지가 큰 만큼 납세자보호관이 세무조사 전반에 대해 모니터링을 강화할 예정이다.

납세자보호관의 도움을 원하는 국민은 행정안전부, 자치단체 홈페이지 또는 정부민원안내 콜센터(국번없이 110번)를 통해 본인이 속한 자치단체의 납세자보호관을 안내받고 이용할 수 있다.

한편 행안부는 지난해 납세자보호관 제도의 활성화를 위해 납세자보호관 운영계획을 수립해 전국 자치단체에 통보하는 한편 업무매뉴얼 개정, 우수사례 발표대회, 우수사례집 발간 등을 추진한 바 있다.

또한 지난해 연말 우수사례 발표대회를 온라인으로 개최해 전국의 납세자보호관과 우수사례를 공유·확산하는 기회도 마련했다.

박재민 행정안전부 지방재정경제실장은 “납세자보호관이 지난해 코로나19로 인해 어려움을 겪는 납세자들을 적극 지원하며 큰 활약을 펼쳤다”며 “앞으로도 납세자 중심의 세무행정을 펼쳐 나가기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

