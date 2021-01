<국장급 승진>

▲국가기후환경회의 사무처 예방지원국장 이재근

<과장급 전보>

▲중견기업정책과장 심진수

▲자유무역협정협상총괄과장 최세나

▲해외투자과장 김범수

▲홍보지원팀장 김태훈

