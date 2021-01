美-탈레반 '평화 합의 위반' 공방…탈레반 "다른 쪽이 거의 매일 합의 위반"

[아시아경제 임철영 기자] 미국 조 바이든 정부가 아프가니스탄 이슬람 무장조직인 탈레반을 겨냥해 평화 합의를 위반했다고 지적한 이후 탈레반측도 이에 강력하게 반발하는 목소리를 냈다.

29일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 모하마드 나임 탈레반 대변인은 "다른 쪽이 거의 매일 합의를 위반했다"면서 "그들은 민간인과 마을을 폭격했고 이는 단순한 합의 위반을 넘어 인권을 위반한 것"이라고 주장했다. 탈레반측이 언급한 '다른 쪽'은 미국과 아프간 정부군을 의미하는 것으로 풀이된다.

탈레반측의 이 같은 반발은 존 커비 미 국방부 대변인의 발언이 화근이 됐다. 커비 대변인은 전날 "바이든 정부는 아프간 전쟁 종목과 양측간 합의에 헌신할 것"이라면서도 "탈레반은 폭력을 줄이고 알-카에다와 관계를 단절하는 약속을 지키지 않고 있다"고 꼬집었다.

탈레반은 지난해 9월부터 정부측과 평화협상을 벌이고 있으나 이렇다 할 결론에 이르지 못하고 있다. 미국 대선을 비롯해 급변하는 대외 정세 속에서 상호 이견이 지속적으로 노출되면서 본협상도 시작하지 못한 상황이다.

지난해 2월 1라운드 협상에서 미국은 14개월 이내에 미군을 비롯한 동맹군 철수를, 탈레반은 아프간에서 극단주의 조직의 확동을 방지하고 정파간 대화를 재개하겠다는 데에 동의했으나 오래가지 못했다. 탈레반은 최근 미국에 5월까지 모든 미군을 철수하라고 촉구하기도 했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr