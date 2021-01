[아시아경제 구은모 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,000 전일대비 11,500 등락률 -6.99% 거래량 5,396,272 전일가 164,500 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 LG전자, '언택트 특수'에 작년 영업익 첫 3조원대…매출도 사상 최대(종합2보)[컨콜]LG폰, 고용안정성·미래시너지·재무 등 종합 고려해 사업방향 모색 중… 시점 특정 어려워[컨콜] LG전자 "재무구조 안정 선에서 배당 통해 주주환원할 것" close 가 29일 진행된 2020년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "모바일커뮤니케이션(MC)사업은 생산지 효율화 및 ODM(제조자개발생산) 비중 확대로 고정비는 감소했지만 프리미엄 제품의 판매 부진과 4G 칩셋 공급 부족 영향으로 전분기 대비 9% 역신장했고, 전년 동기 대비 5% 신장했다"고 밝혔다.

이날 서동명 MC경영관리 담당은 “올해 5G 시장의 본격적인 성장과 더불어 글로벌 스마트폰 수요는 코로나19 이전 수준까지 회복될 것으로 전망되지만 주요 업체 간 경쟁은 더욱 심해질 것”이라며 “현재와 미래 경쟁력을 냉정하게 판단해 사업 운영 방향을 면밀히 검토할 것이고, 추후 사업 운영방향이 결정되면 밝힐 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr