제주서 닷새 만에 확진자 1명 추가…누적 519명

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주에서 28일 하루 코로나19 확진자 1명이 발생했다.

29일 제주특별자치도에 따르면 전날 기준 1명으 확진 판정을 받아 제주 519번 확진자로 분류됐다.

전날 코로나19 진단 검사 대상은 696명이었다.

지난 24일 이후 나흘 연속 신규 확진자가 발생하지 않았던 제주에서 추가로 1명이 확진되면서 누적 확진자는 519명이 됐다.

이날 오전 11시까지 추가 확진자는 없는 것으로 집계됐다.

제주 519번은 제주 493번과 접촉해 지난 15일 확진 판정을 받은 495번의 가족으로 확인됐다.

이에 제주 519번은 지난 15일부터 자가격리에 들어갔었다.

제주 519번은 자가격리 전 검사에서 최초 음성 판정을 받았으나, 격리 해제 전 검사에서 최종 확진됐다. 그의 추가 이동 동선은 없는 것으로 파악됐다.

방역당국은 제주 493번의 나머지 접촉자들이 모두 음성 판정을 받고 자가격리가 이날 해제되는 만큼, 추가 확진자는 없을 것으로 전망하고 있다.

한편 매주 목요일 진행되는 제주교도소 직원 대상 4차 코로나19 진단 검사에서 검사자 231명이 전원 음성 판정을 받았다.

