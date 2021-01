쌍용차 협력업체 살리자…정부, 긴급 유동성 지원

만기연장·원리금 상환 유예 등 금융지원…부품사, 현금 지급정책 확장돼야

[아시아경제 이기민 기자] 대주주 마힌드라가 매각 협상에서 이탈하면서 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.01.29 00:00 장중(20분지연) 관련기사 협상결렬·P플랜설…위기의 쌍용차, 중소부품사 만난다산은 "쌍용차 매각 협상 중단 통보받은 적 없다"매각결렬 위기·자산매각…위기의 쌍용·르노삼성차 close 가 결국 사전회생계획(P플랜·Pre-packaged Plan) 카드를 꺼내 들었다. 정부는 쌍용차 부품 협력사에 유동성 지원을 확대하기로 했다. 쌍용차의 경영난으로 부품 협력사들이 연쇄 부도하는 것을 막기 위한 조치다.

산업통상자원부는 29일 제26차 산업경쟁력 강화 관계장관회의를 열고 쌍용차 부품 협력사에 만기 연장·원리금 상환 유예 등 유동성 지원을 확대하기로 했다고 밝혔다.

우선 정책금융기관과 시중은행을 통해 협력사에 만기 연장 및 원리금 상환 유예 등을 지원하기로 했다. 산업은행, 기업은행, 신용보증기금 등이 주력 산업(자동차 등) 협력사 전반에 대해 현재 운용 중인 지원 프로그램 등을 통해 지원하고, 필요시 한도 추가 확보도 검토하기로 했다. 국세는 신청 시 납부 기한 등 연장과 압류·매각 유예를 지원하고, 관세의 경우 무담보 납기 연장 및 분할납부 지원을 유지한다.

쌍용차 부품사들은 정부의 방침에 대해 일부 환영하면서도 현금 지원이 더 필요하다는 입장이다.

쌍용차의 위기 이후 자금 동원력이 떨어진 데다 현재 원자재를 공수하기 위해 현금을 지급하고 있어서다. 최병훈 쌍용차 협동회 비상대책위원회 수석부위원장은 "정부의 정책은 다소 도움은 될 수 있지만 그간 나온 지원 정책에서 크게 벗어나지 않는다"며 "현금 지급 정책이 확장돼야 한다"고 지적했다.

특히 부품 협력사의 줄도산을 막기 위해서는 쌍용차와 부품 협력사의 자금 순환도 원활해야 한다는 호소가 나온다. 최 부위원장은 "정부나 쌍용차 부지를 담보로 잡고 있는 주채권자 산은이 대출 규모를 늘려 적극적인 지원을 해 자금 순환이 이어지게 해야 한다"고 꼬집었다.

쌍용차의 350여개 중소 부품 협력사로 구성된 쌍용차 협동회는 지난해 10월부터 받지 못한 납품 대금이 5000억원 이상인 것으로 추산하고 있다.

