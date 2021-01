에스티큐브, 면역관문억제제 혁신 신약 후보물질 ‘STT-003’ 영장류 실험 돌입

[아시아경제 유현석 기자] 면역조절항암제 개발 바이오기업 에스티큐브 에스티큐브 052020 | 코스닥 증권정보 현재가 10,350 전일대비 300 등락률 -2.82% 거래량 149,000 전일가 10,650 2021.01.29 11:07 장중(20분지연) 관련기사 에스티큐브, 100억원 규모 유상증자 결정에스티큐브, 췌장암 치료 면역항암제 연구 결과 세계적 학술지 등재에스티큐브, 외국인 787주 순매도… 주가 -0.12% close 는 개발하고 있는 혁신 신약(First in Class) ‘STT-003’ 타겟의 항체인 ‘hSTC810’의 글로벌 임상 1상을 위한 영장류 실험에 돌입했다고 29일 밝혔다.

회사 관계자는"hSTC810에 대한 영장류 실험을 통해서 약물 투여량에 따른 독성 및 약물동력학적 특성을 검증할 예정"이라며 "STT-003 항체는 회사 주력 신약 파이프라인 중 하나로 글로벌 임상 1상 진행을 위한 절차가 차질 없이 진행되고 있다"고 말했다.

에스티큐브가 발굴한 면역관문 타겟 STT-003은 정상 조직세포에서 발현이 제한적인 반면 다양한 암세포에서의 발현율이 기존 면역관문 타겟인 PD-L1보다 높다. 또한 T림프구와 같은 면역세포에서도 기존 면역관문 타겟인 PD-1과 유사하게 발현돼 암환자의 항암면역기능을 종합적으로 억제하는 면역관문물질이다.

지난해 7월 에스티큐브는 STT-003 항체의 임상시험을 위해 전임상시험 수탁기관(CRO)인 미국 찰스리버(Charles River Laboratories)와 전임상시험 위탁 계약을 체결한 바 있다.

회사 관계자는 "현재 진행되고 있는 영장류 실험에서 STT-003의 안전성이 충분하게 검증될 것으로 기대하고 있다"며 "STT-003이 안전성만 검증된다면 다른 면역조절항암제와 비교했을 때 암세포에서의 발현율이 높아 유효성도 기존 면역조절항암제 대비 높을 것으로 기대된다"고 설명했다.

한편, 에스티큐브가 개발한 hSTC810은 지난해부터 삼성바이오로직스가 임상을 위한 항체 생산을 순조롭게 진행 중이다.

