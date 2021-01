[컨콜] SK이노 "올해 SK IET 상장…분리막 사고난 적 없어"

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 289,500 전일대비 13,000 등락률 +4.70% 거래량 1,276,597 전일가 276,500 2021.01.29 10:51 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] SK이노 "배터리 사업 2022년부터 손익분기점 달성"[컨콜] SK이노 "헝가리 3공장 배터리, 2024년부터 상업생산"[컨콜] SK이노 "올해 배터리 매출 목표는 3조 중반" close 은 29일 작년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "올해 안에 SK IET 상장을 목표로 준비하고 있다"고 밝혔다.

SK이노베이션은 "일본 중국에 비해 생산효율이 50~100% 높은 설비를 보유하고 있고, 초박막 제품을 생산하지만 사고난 적이 없으며, 해외 완성차 업체가 요구하는 현지 진출을 가장 잘 실현하고 있다"고 설명했다.

