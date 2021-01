경영난 위워크, 스팩 합병 논의…"우회상장 시도"

[아시아경제 조유진 기자] 2년 전 기업공개(IPO)에 실패한 위워크가 기업인수목적회사(SPAC)의 투자를 받는 방안을 논의하고 있다고 블룸버그통신이 28일(현지시간) 보도했다.

상장 실패로 경영난을 겪고 있는 위워크가 바우 캐피털 매니지먼트와 연계된 한 스팩의 합병을 통한 우회상장을 염두에 두고 있다고 이 통신은 전했다.

바우 캐피털은 미국프로농구(NBA) 새크라멘토 킹스의 소유자이자 티코 소프트웨어 설립자인 비벡 라나디베가 운영하는 회사다.

위워크는 이번 투자 유치 과정에서 기업가치를 100억달러로 평가받았다. 이는 2018년 기업공개(IPO) 추진 당시 평가됐던 수치(470억달러)의 5분의 1수준이다.

위워크는 2019년 IPO 과정에서 드러난 지배구조, 분식회계 문제로 상장이 무산됐고, 먹튀 논란으로 창업자인 애덤 뉴먼 최고경영자(CEO)이 불명예 사퇴했다.

한때 자금 경색으로 파산 위기까지 내몰렸으나 소프트뱅크의 투자를 계기로 고강도 구조조정을 단행하며 회생의 발판을 마련해 가고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr