국민은행, SOFR 연동 변동금리 외화채권 발행

채권 만기 18개월이며, 발행금리는 SOFR 변동금리에 45bp 가산

시중은행 중 최초발행

발행금리는 아시아 SOFR 연동 발행채권 중 최저 수준

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 2억달러 규모의 SOFR 연동 변동금리 외화채권을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다.

SOFR란 미국채를 담보로 하는 환매조건부채권거래(Repo) 1일물 금리다. 고시 중단 예정인 리보의 대표적 대체금리로 제시되며 현재는 주로 미국과 유럽의 초우량 기관들이 변동채권 발행에 활용하고 있다.

KB국민은행이 이번에 발행한 채권의 만기는 18개월이며, 발행금리는 SOFR 변동금리에 45bp를 가산한 수준으로 아시아 SOFR 연동 발행채권 중 최저 수준이다.

지난해 국책은행들이 SOFR 연동 채권을 발행한 사례가 있으며, 시중은행에서는 KB국민은행이 최초로 발행했다. 또한, 이번 발행은 아시아 민간기관 중 최초로 미국 우량 투자자를 대상으로 발행한 SOFR 연동 채권이라는 데에도 의미가 있다. KB국민은행 관계자는 “향후 리보금리 사용 중단이 예정된 상황에서 SOFR 시스템 구축을 선제적 준비했다”며, “이번 발행을 통해 국내 SOFR 연동 채권 발행이 활성화 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

