과장급 전보

▲해외건설정책과장 오성익(1월29일자) ▲건축안전과장 오진수 ▲대전지방국토관리청 건설안전국장 박해규 ▲서울지방항공청 공항시설국장 백진호(이상 2월1일자)

