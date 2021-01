작년 연 全산업생산 전년比 0.8%↓…통계작성 이래 첫 '마이너스'(상보)

통계청, 2020년 12월 및 연간 산업활동동향 발표

[아시아경제 손선희 기자, 문채석 기자] 지난해 전산업생산지수가 2000년 통계작성 이후 처음으로 마이너스로 고꾸라졌다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 서비스업이 최초로 마이너스로 떨어진 영향이다.

29일 통계청은 이런 내용을 담은 '2020년 12월 및 연간 산업활동동향'을 발표했다.

전산업생산지수는 전년대비 0.8% 감소했다. 운수·창고, 숙박·음식업 등이 줄면서 서비스업 지수가 처음으로 마이너스(-2.0%)를 기록한 영향이 컸다.

소매판매액지수도 코로나19 여파로 전년대비 0.2% 감소했다. 2003년(-3.1%) 이후 17년 만에 마이너스로 떨어졌다.

의복 등 준내구재(-12.2%) 화장품 등 비내구재(-0.4%) 판매가 모두 쪼그라든 영향이 크다. 다만 승용차 등 내구재(10.9%)는 늘었다.

설비투자는 전년대비 6% 증가했다. 3년 만에 증가 전환했다.

특수산업용기계 등 기계류(8.6%) 투자가 늘었기 때문이다. 건설기성은 건축공사 실적 부진(-5.2%)에 따라 전년대비 2.3% 줄었다.

지난해 12월 전산업생산은 숙박·음식점 감소(-27.3%)에도 불구하고 반도체(11.6%) 생산이 늘면서 0.5% 증가했다. 소매판매는 0.2%, 설비투자는 0.9%씩 늘었다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr