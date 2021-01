[아시아경제 지연진 기자] NH투자증권은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 245,500 2021.01.29 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 1.9兆 순매수에도…3000대로 내려앉은 코스피출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로현대차에 삼성제품이 들어간다? 드디어 결실을 맺다! 단숨에 올라갑니다 close 그룹의 올해 전기차전용플랫폼((EGMP) 도입으로 핵심 부품 공급사인 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 331,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 328,500 2021.01.29 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 현대모비스, 지난해 영업익 1조8303억원…전년比 22.4%↓ 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지 close 가 중장기 성장성이 기대된면서 목표주가 53만원을 유지한다고 29일 밝혔다.

현대차그룹은 올해 E-GMP 도입을 시작으로 2025년까지 전기차판매 100만대 목표를 발표했다. 현대모비스의 전동화 매출액은 지난해 4조2000억원(매출 비중 11.5%)에서 2025년 19조6000억원(매출 비중 35%)로 확대될 전망이다.

현대모비스는 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 10조6764억원, 7023억원으로 전년대비 2.6%, 6.6% 증가하며 시장 전망치를 웃돌았다. 현대차그룹의 글로벌 가동률이 회복되면서 모듈부문의 수익성이 개선된 덕분이다. 4분기 전동화 매출액은 1조2569억원으로 전년대비 46.5% 증가했고, 전동화 매출 비중은 11.8%을 기록했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr