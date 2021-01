[아시아경제 송승윤 기자] 28일 오후 7시 38분께 서울 지하철 2호선 구로디지털단지역 외선 상부 천장에서 마감재 처짐 현상이 나타나 열차 운행이 20분가량 중단됐다.

서울교통공사는 대림역과 봉천역 사이 구간의 열차 운행을 중단하고 천장 보수 작업을 진행, 7시 57분께부터 운행을 재개했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr