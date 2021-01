여가부, 여성친화도시 14개 신규 지정…총 96개로 확대

전남 강진군·용인시·청주시 등 우수지자체 정부포상

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 전국 14개 지방자치단체를 여성친화도시로 신규 지정했다.

28일 여가부는 여성친화도시로 신규 지정된 14개 지자체와 재지정 7개 지자체와 여성친화도시 조성 협약을 맺고, 지난해 우수도시로 선정된 3개 지자체에 정부포상을 수여한다고 밝혔다.

‘여성친화도시’란 지역정책과 발전과정에 여성과 남성이 균형 있게 참여하여 여성의 역량강화, 돌봄·안전이 구현되도록 정책을 운영하는 시·군·구를 말한다. 여성친화도시 지정이 시작된 2009년 이후 참여가 늘어 2021년 현재 96개에 이른다.

이번에 신규 지정된 지자체는 경기 이천시, 경기 파주시, 경기 하남시, 경남 고성군, 경남 진주시, 대전 중구, 서울 동대문구, 서울 동작구, 서울 종로구, 인천 남동구, 전남 화순군, 충북 괴산군, 충북 진천군, 충남 천안시다. 재지정된 지자체는 경기 부천시, 경남 창원시, 경북 칠곡군, 대전 대덕구, 부산 사하구, 인천 연수구, 전남 강진군이다.

여성친화도시 우수기관으로 전남 강진군이 대통령 표창을, 경기 용인시와 충북 청주시가 국무총리 표창을 수상한다. 강진군은 지역특화 여성일자리사업 '푸소(FU-SO) 체험'을 브랜드화해 여성 업인 경제 향상에 기여했다. 푸소 체험은 강진형 농촌민박·영농체험, 일주일 살기 등 프로그램을 말한다.

경기 용인시는 용인종합가족센터 운영·돌봄 공동체 '함께 쓰는 육아일기' 등의 사업을 통해 양성평등한 돌봄문화 확산 성공 사례를 보여줬다. 충북 청주시는 대학과 청주시, 기업·단체가 참여하는 UCC네트워크를 운영하고, 가족친화 네트워크 운영과 마을 돌봄 활성화 지원 등 지역공동체의 참여를 활성화했다.

정영애 여성가족부장관은 "지역사회 구성원 모두가 평등하고 행복한 여성친화도시를 조성해, 생활 속에서 삶의 질이 높아지는 것을 체감할 수 있도록 지자체와 상호 협력해 나갈 것"이라며 "여성가족부는 여성친화도시가 계획하는 생활밀착형 양성평등 정책이 지역 주민의 삶에 뿌리내리고 더 많은 지자체로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr