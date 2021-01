[아시아경제 김흥순 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 766,000 전일대비 23,000 등락률 -2.92% 거래량 684,817 전일가 789,000 2021.01.28 14:45 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성SDI "자동차 전지 사업, 수익성 개선세 뚜렷"[컨콜] 삼성SDI "원형전지 시장 올해 20% 성장 전망…일부 설비 증설"[컨콜] 삼성SDI "젠5 배터리, 올해 하반기 공급 계획…순조롭게 진행 중" close 는 28일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "올해 반도체 수요가 회복할 것이라는 전망에 따라 주요 고객사들의 웨이퍼 투입량도 약 7% 증가를 예상한다"며 "고객의 파운드리 사업 확대도 당사 소재 수요에 긍정적"이라고 밝혔다.

