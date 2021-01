삼성전자, 코로나 악재 딛고 작년 영업익 35조9939억원…역대 네 번째(종합)

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 85,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 11,202,028 전일가 85,600 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성전자 "잔여재원 환원, 코로나 불확실성 등 고려해 특별배당 결정"낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대4분기 숨고르기에도 1년 만에 다시 세운 영업익 ‘10조원 벽’ close 가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 지난해 역대 네 번째로 높은 영업이익을 기록했다. 언택트(비대면) 확산으로 가전·IT 제품에 대한 수요가 급증하고 억눌린 소비심리가 되살아나는 '펜트업 효과'가 반영된 덕분이다.

삼성전자는 지난해 영업이익이 35조9939억원으로 전년 대비 29.62% 증가했다고 28일 밝혔다. 매출은 총 236조8070억원으로 전년 대비 2.78% 올랐다. 연간 영업이익은 2013년과 2017년, 2018년 이후 네 번째로 높았고, 매출도 역대 세 번째를 기록했다.

작년 4분기 영업이익은 9조470억원, 매출은 61조5515억원을 기록했다. 이는 2019년 동기와 비교해 각각 26.35%, 2.78% 올랐다.

부문별로는 반도체 부문이 지난해 4분기 매출 18조1800억원, 영업이익 3조8500억원을 기록했다. 반도체의 경우 지난해 전반적인 시황은 양호했으나 4분기 들어 서버용 D램 등 메모리 반도체 가격이 다소 하락했고, 달러화 대비 원화 환율 강세로 지난해 3분기(5조5400억원)보다 1조7000억원 가량 줄었다. 반도체나 디스플레이 등 부품은 국내 생산이 많아 해외 공장 생산 비중이 높은 가전·휴대폰 등에 비해 환율의 영향을 많이 받는다.

모바일(IM) 부문은 영업이익은 2조4200억원으로 4조원이 넘었던 전 분기보다 감소했다. 지난해 10월 말 출시한 애플의 신형 아이폰12 흥행과 연말 마케팅 비용이 증가한 영향으로 풀이된다. 대신 스마트폰과 TV 수요가 늘어 디스플레이 부문은 4분기에만 1조7500억원의 영업이익을 냈다. TV·가전(CE) 부분도 연말 성수기 선진 시장 중심의 펜트업 수요로 8200억원의 영업이익을 기록했다,

삼성전자의 지난해 시설 투자는 약 38조5000억원으로 집계됐다. 2019년보다 43%나 증가한 수치다. 사업별로는 메모리 첨단 공장 전환 파운드리 EUV 5나노 공정 증설 투자로 반도체 투자비가 32조9000억원에 달했고, 디스플레이도 QD 디스플레이 생산능력 확대 등으로 3조9000억원을 투자했다.

삼성전자는 올해 1분기 '갤럭시 S21' 조기 출시로 모바일 부문의 실적 개선이 기대되지만 메모리와 디스플레이 등 부품 사업 실적 악화로 전사 수익성도 하락할 것으로 예상했다. 반도체는 메모리와 데이터센터 등 수요 회복에도 불구하고 환율과 신규 라인의 초기비용이 반영되면서 실적이 하락할 것으로 내다봤다.

