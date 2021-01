웰크론헬스케어, 미세입자 차단 ‘케어온 센서티브 마스크’ 출시

100% 국내산 원재료·웰크론 멜트블로운 필터 사용

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론헬스케어는 국내산 원재료로 제작한 ‘케어온 센서티브 마스크 KF94’를 출시한다고 28일 밝혔다.

웰크론헬스케어에 따르면 케어온 센서티브 마스크는 자사의 고효율 ‘멜트블로운(MB)’ 필터를 사용해 제작했다. ‘BFE’(Bacterial Filtration Efficiency) 99% 효율로 각종 세균과 감염원으로부터 인체를 보호할 수 있다.

이 제품은 4중 여과시스템과 웰크론 멜트블로운 필터를 사용해 0.4㎛(마이크로미터) 크기 미세입자까지 차단할 수 있어 호흡기 감염 질병 예방에 도움을 준다. 또한 3단 접이식 구조로 마스크 착용 시 호흡기는 물론 아래턱 전체를 커버해주고, 피부에 닿는 면적을 줄여 메이크업이 묻거나 지워질 걱정이 적다.

또한 케어온 센서티브 마스크에는 마스크 소재에 수분을 빠르게 흡수하고 배출해주는 ‘아쿠아트랜스’ 기법이 적용됐다. 수분을 빠르게 흡수하는 아쿠아트랜스 기법은 기능성 스포츠웨어에 활용하는 특허 기술이다. 오랜 시간 착용해도 산뜻한 착용감을 주며, 안경을 써도 김 서림 염려 없이 착용할 수 있다는 게 웰크론 측의 설명이다.

웰크론헬스케어 관계자는 “케어온 센서티브 마스크는 국산 원재료를 사용해 안전하게 제작했다”며 “앞으로도 케어온 브랜드를 통해 마스크와 손소독제 등 바이러스 예방에 도움을 주는 다양한 방역·위생 제품을 출시할 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr