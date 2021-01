4분기 숨고르기에도 1년 만에 다시 세운 영업익 ‘10조원 벽’

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 900 등락률 -1.05% 거래량 10,247,050 전일가 85,600 2021.01.28 10:12 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대삼성전자, 코로나 악재 딛고 작년 영업익 35조9939억원…역대 네 번째(종합)장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close 의 스마트폰 사업을 담당하는 IM(IT·모바일) 부문이 한 해 만에 10조원대 영업이익을 회복했다. IM부문은 지난해 4분기 경쟁제품 출시와 플래그십 신모델의 출시 효과 감소 등 계절적 요인으로 다소 부진했지만 앞선 3분기 호실적에 힘입어 연간 실적은 지난해보다 개선됐다. 올해도 플래그십 모델인 ‘갤럭시S21’ 시리즈의 조기 출시와 더불어 5G 시장이 본격적으로 확대돼 실적 개선세를 이어갈 전망이다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 900 등락률 -1.05% 거래량 10,247,050 전일가 85,600 2021.01.28 10:12 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대삼성전자, 코로나 악재 딛고 작년 영업익 35조9939억원…역대 네 번째(종합)장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close 는 28일 2020년 4분기 IM부문 영업이익이 2조4200억원으로 지난해 같은 기간 보다 4% 감소했다고 공시를 통해 밝혔다. 같은 기간 매출액은 22조3400원으로 10% 줄었다.

4분기 스마트폰 사업이 다소 고전했지만 앞선 3분기 ‘갤럭시노트20’와 ‘갤럭시Z폴드2’ 등 플래그십 모델의 판매량이 호조를 보이며 4조원대 영업이익을 거둔 덕에 지난해 IM부문 연간 영업이익은 11조4700억원으로 1년 전 무너졌던 ‘10조원 벽’을 한 해 만에 다시 세웠다.

2019년 IM부문은 프리미엄 제품의 제조원가가 높아진데다 인도 등 신흥시장에서 점유율이 하락하며 2011년(8조1000억원) 이후 8년 만에 10조원선이 무너졌다. 2018년(10조1700억원)은 물론 ‘갤럭시노트7’의 발화 사건이 있었던 2016년(10조8100억원)보다도 적은 수치다.

4분기는 애플의 첫 5G 스마트폰 ‘아이폰12’가 출시되고, ‘갤럭시 노트 20’ 시리즈의 수요가 줄어드는 등 연말 경쟁이 심화되면서 3분기와 비교해 매출이 감소했다. 여기에 마케팅 비용 증가도 다소 주춤한 실적에 영향을 미쳤다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 900 등락률 -1.05% 거래량 10,247,050 전일가 85,600 2021.01.28 10:12 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대삼성전자, 코로나 악재 딛고 작년 영업익 35조9939억원…역대 네 번째(종합)장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close 는 “무선사업은 연말 경쟁이 심화되고 마케팅비가 증가해 3분기 대비 매출과 이익이 감소했으나 부품 표준화와 같은 원가구조 개선노력을 지속해 두 자리 수 영업이익률을 유지했다”고 설명했다.

다만 올해 1분기는 프리미엄 스마트폰 ‘갤럭시S21’를 조기 출시하며 반전에 나선다는 계획이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 900 등락률 -1.05% 거래량 10,247,050 전일가 85,600 2021.01.28 10:12 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대삼성전자, 코로나 악재 딛고 작년 영업익 35조9939억원…역대 네 번째(종합)장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close 는 매년 2~3월 갤럭시S 시리즈를 공개해왔지만 올해는 1월로 한 달가량 앞당겼다. 업계에서는 지난해 10월 출시된 애플의 ‘아이폰12’를 견제하는 동시에 미국의 제재로 타격을 입은 화웨이의 공백을 빠르게 공략하기 위해 한 발 빠르게 신제품을 공개하는 것으로 보고 있다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 900 등락률 -1.05% 거래량 10,247,050 전일가 85,600 2021.01.28 10:12 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대삼성전자, 코로나 악재 딛고 작년 영업익 35조9939억원…역대 네 번째(종합)장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close 는 “올해 1분기는 모바일 시장이 비수기에 진입해 스마트폰과 태블릿의 수요가 작년 4분기보다 감소할 것”이라면서도 “무선사업은 갤럭시S21의 조기 출시로 플래그십 제품의 판매가 확대돼 평균판매가격 상승, 중저가 신모델 출시 등으로 전분기 대비 매출과 이익 모두 증가할 것”으로 내다봤다.

올해는 점진적인 경기 회복과 더불어 5G 시장이 본격적으로 확대되면서 코로나19 이전 수준으로 시장 수요가 회복될 전망이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 900 등락률 -1.05% 거래량 10,247,050 전일가 85,600 2021.01.28 10:12 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대삼성전자, 코로나 악재 딛고 작년 영업익 35조9939억원…역대 네 번째(종합)장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close 는 '갤럭시S21'의 판매를 극대화하고 '갤럭시Z폴드', '갤럭시Z플립' 등의 폴더블 스마트폰의 대중화를 추진해 프리미엄 시장에서의 리더 자리를 굳힌다는 계획이다.

아울러 경쟁력을 갖춘 중저가 5G 라인업을 강화해 스마트폰 판매 확대를 추진하는 한편 태블릿과 웨어러블 등의 사업 성장 기반도 지속적으로 강화해 나간다는 방침이다. 또한 글로벌 파트너들과의 협력을 통해 갤럭시 에코시스템을 더욱 확장하고 원가구조 개선과 운영 효율화 등 견조한 수익성 달성을 위한 노력을 지속해 나간다는 계획이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr