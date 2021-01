[아시아경제 박지환 기자] 28일 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 256,000 전일대비 31,000 등락률 +13.78% 거래량 997,356 전일가 225,000 2021.01.28 10:11 장중(20분지연) 관련기사 금호석유 "박철완 상무, 박찬구 회장과 공동 보유관계 해소"금호석유, 커뮤니티 활발... 주가 -1.13%.[특징주]금호석유, IS동서와 경영권 분쟁 우려...52주 신고가 close 가 장초반 경영권 분쟁 논란에 7%대 강세를 보이고 있다.

이날 한국거래소에 따르면 오전 9시36분 기준 금호석유는 전일 대비 1만7500원(7.78%) 오른 24만2500원에 거래되고 있다. 장중 한때 26만 9000원까지 오르며 52주 신고가를 겅신했다.

금호석유 주가 강세는 경영권 분쟁 논란이 제기되면서 지분 확보 경쟁이 심화돼 주가가 오를 것이란 기대감이 반영됐기 때문으로 풀이된다.

전날 박찬구 금호석유화학 회장의 조카이자 금호석유의 개인 최대주주인 박철완 상무는 "기존 대표 보고자(박 회장)과의 지분 공동보유와 특수관계를 해소한다"는 내용의 공시를 발표했다.

박 상무는 금호석유 측에 배당 확대와 이사 교체 등도 요구한 것으로 알려졌다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr