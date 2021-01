금융보안원, 디지털금융·데이터경제 보안인력 양성

[아시아경제 송승섭 기자] 금융보안원이 금융보안인력 양성을 위해 올해 안으로 금융보안교육계획을 수립하고 금융회사 임직원 등을 대상으로 71개의 관련 교육과정을 제공할 예정이라고 밝혔다.

금융보안원에 따르면 이번 보안교육과정에는 디지털·데이터 혁신기술 보안을 위한 전문 교육과정이 추가된다. 구체적으로 개인정보보호와 클라우드, 인공지능(AI) 등 혁신기술과 사이버 위협과 관련된 교육 9개가 신설된다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려한 비대면·언택트 교육인프라도 확충된다. 핵심 교육 내용을 짧은 콘텐츠로 구성한 ‘마이크로러닝’이나 사전에 온라인으로 개인학습을 진행한 후 오프라인에서 실습과 토론을 진행하는 ‘플립러닝’ 방식이 거론된다. 온라인 화상회의시스템을 통한 웹 세미나도 진행할 계획이다.

금융보안원은 앞으로도 보안 교육 수요에 따라 계층별 맞춤형 교육과정을 운영한다는 방침이다. 금융 산업 전반에 디지털 금융이 확산하는 상황에서 관리·실무역량과 보안기술, 자격취득 등 교육 등을 임직원 계층별로 실시한다는 것이다.

김영기 금융보안원장은 “지난해부터 비대면·언택트 환경이 변화하면서 날로 증가하는 보안 위협에 대응할 능력이 필수”라면서 “보안 전문인력 양성에 차질이 없도록 교육 수요를 신속하게 파악하여 지속해서 교육과정을 개발·제공하겠다”고 말했다.

