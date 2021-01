서울시 친환경농장 6800구획 선착순 모집…내달 1일부터 분양

서울시 공공서비스예약시스템에서 서울 근교 15곳 6800구획 대상

1구획 당 농장 임차료 3만원 지원, 씨앗·모종 등 영농자재와 친환경 병해충 방제 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 남양주시, 양평군, 광주시, 고양시, 시흥시 등 서울시 근교 15곳 6800구획 규모의 '함께서울 친환경농장'참여자를 내달 1일 오전 9시부터 서울시 공공서비스 예약 시스템을 통해 선착순 모집한다고 28일 밝혔다. 분양받은 농장은 4월부터 11월까지 자유롭게 이용할 수 있다.

시는 ‘함께서울 친환경농장’ 참여자에 농장임차료 1구획(16.5㎡)당 3만원과 소농기구 구입비 50%를 지원한다. 농작물 재배 시기에 맞춰 봄?가을에 모종, 씨앗, 유기질퇴비 등 농자재를 무료로 제공하고, 농장에 친환경 병해충 방제를 진행해 초보 참여자도 손쉽게 도시농업에 참여할 수 있도록 운영한다.

참여시민은 농장 구획당 3~7만원(남양주·양평·광주 3만원, 시흥 5만원, 고양 7만원)의 임차료를 부담해야 하며 신용카드 결제, 가상계좌 입금 중 한 가지 방식으로 임차료를 납부할 수 있다.

서울시민과 서울시에 주소를 둔 단체(기관)는 참여 신청 가능하다. 올해부터는 많은 시민들에게 참여 기회를 제공하기 위해 1인 최대 3구획까지 참여 구획수를 제한한다. 다만 3월 2일까지 선착순 분양이 마감되지 않는 농장은 3월 3일부터구획수 제한 없이 신청 가능하며 기존 신청자도 추가 신청이 가능하다.

김광덕 서울시 도시농업과장은 “친환경농장에서 건강한 먹거리를 내 손으로 재배하고 수확하는 도시농부를 기다린다”며, “장기간 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 지친 시민들이 자연 속 여가활동으로 활력을 되찾기 바란다”고 말했다.

문의 사항은 서울농부포털이나 서울시홈페이지, 다산콜센터(120번), 서울시 도시농업과로 문의하면 상세한 안내를 받을 수 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr