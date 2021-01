'엑스박스 게임' 구매 때 핸드폰 결제…SKT 고객은 수수료 0원

SK텔레콤, 이통사 최초

MS스토어 휴대폰 결제 지원

해외승인·원화결제 수수료 절감

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤이 국내 이동통신사 중 최초로 마이크로소프트(MS) 서비스에서 휴대폰 결제를 지원한다고 28일 밝혔다.

SK텔레콤 고객은 마이크로소프트 스토어와 웹사이트에서 콘텐츠를 구매할 때 마이크로소프트 계정으로 로그인한 후 휴대폰으로 간편하게 결제하면 된다.

휴대폰 결제는 윈도우 기반 PC, 엑스박스, 모바일 단말기 등의 기기에서 이용 가능하며 ‘엑스박스 게임 패스’ 등 마이크로소프트의 주요 구독형 상품과 서드파티 개발사의 소프트웨어, 게임도 구매할 수 있다. 다만 ‘마이크로소프트 365’는 올 3월부터 휴대폰 결제 지원 범위에 포함될 예정이다.

고객은 마이크로소프트를 통해 판매되는 콘텐츠를 구매할 때 발생하는 결제수수료 비용을 아낄 수 있다. 기존 방식인 해외겸용 신용카드를 통해 결제를 하면 결제 금액의 약 2~3%의 수수료가 발생하지만, 휴대폰 결제를 하면 해외 승인 수수료와 원화결제 수수료가 붙지 않는다.

또한 SK텔레콤은 구독경제 시대를 맞아 모바일 T월드 요금조회·납부의 콘텐츠이용료 이용내역에서 고객이 휴대폰 결제 한도를 직접 설정할 수 있게 했다. 월·일·건별 결제 한도를 각각 관리하는 것도 가능하다.

한명진 SK텔레콤 마케팅그룹장은 “SK텔레콤과 마이크로소프트는 고객 편의를 제고하기 위해 적극적으로 협력해왔다”며 “마이크로소프트의 엑스박스 게임 패스 등 구독 경제 저변이 넓어지고 있는 만큼 앞으로도 SKT는 고객이 구독 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 지원 범위를 지속 확대할 계획”이라고 밝혔다.

