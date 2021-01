이마트24, 중고거래 머신 도입…테스트 운영 시작

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 28일 비대면 중고거래 서비스 업체 ‘파라바라(parabara)’와 손잡고 주택가·오피스가에 위치한 매장 18곳에 중고거래 머신(파라박스)을 도입해 테스트 운영을 시작한다고 밝혔다. 파라바라는 오프라인 기반의 중고 거래플랫폼이다.

파라박스에는 20개의 물품을 보관할 수 있다. 판매를 원하는 사람은 파라바라 앱에 판매하고자 하는 물품을 등록한 뒤, 다른 사용자로부터 하트를 3개 이상 획득해야 매장에 있는 파라박스에서 판매할 수 있는 권한이 생긴다. 앱에서 하트 3개를 획득 한 후 해당 물품을 넣어둘 파라박스가 있는 매장을 선택하고 비어있는 박스 번호를 선택해 상품을 넣어두면 판매가 시작된다.

구매자는 파라바라 앱에서 물품이 비치된 매장을 확인해서 찾아가거나 파라박스에있는 상품 중 마음에 드는 것을 발견하면 직접 파라박스에서 셀프 결제를 통해 물품을 구매할 수 있다. 결제를 하면 잠겨있던 파라박스 문이 열리고 고객이 가져갈 수 있도록 설계돼있다.

구매자가 제품에 문제를 제기하지 않으면 3일 뒤 판매자의 계좌로 돈이 입금된다. 파라박스는 신용카드·체크카드로도 결제가 가능하다. 또한 상품이 실물과 다르거나 하자가 발생되었을 경우 파라바라에서 직접 교환, 환불 등 고객관리를 받을 수 있다.

이마트24 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 비대면 거래가 일상화되면서 비대면으로 중고거래를 할 수 있는 파라바라 서비스도 큰 호응을 얻을 것으로 기대하고 있다”며 “앞으로도 고객들의 편의를 고려한 차별화된 생활 서비스를 계속 선보일 계획”이라고 말했다.

