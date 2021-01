[아시아경제 김봉주 기자] 방송인 현영이 여유로운 오후를 보내는 모습을 공개했다.

27일 오후 현영은 자신의 인스타그램에 "오랜만에 학교 등교"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에서 현영은 혼자만의 시간을 보내고 있다. 현영은 "오전 시간이 이렇게 고요할 수가 있을까요? 올해 목표 악기 한 가지 연주하기. 연습중"이라고 전했다.

인천 송도에 사는 현영이 넓은 거실에서 첼로를 연주하는 모습이 이목을 끌었다. 특히 현영의 뒤로 보이는 시티뷰가 감탄을 자아냈다.

한편 현영은 2012년 비연예인 남편과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.

