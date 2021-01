[아시아경제 금보령 기자] 빌 게이츠가 자신을 둘러싼 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 음모론에 대해 '정신 나간 소리'라고 평했다.

27일(현지시간) 주요 외신에 따르면 빌 게이츠는 사회관계망서비스(SNS)에서 나오는 본인의 코로나19 관련 음모론에 대해 '정신 나간 소리'라고 밝혔다.

코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 시작된 이후 SNS 등 온라인에서는 '빌 게이츠와 앤서니 파우치 미국 국립알레르기·전염병연구소 소장이 사람들을 조종하고 이익을 얻기 위해 바이러스를 만들어냈다', '백신을 이용해 국민에게 추적 장치를 심으려고 한다' 등의 음모론이 나온 바 있다.

빌 게이츠는 음모론에 대해 "매우 놀랐다"며 "(음모론이) 사라지길 바란다"고 말했다.

