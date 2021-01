[아시아경제 박선미 기자] KDB산업은행은 HMM(옛 현대상선)을 포스코에 매각하는 방안을 추진한다는 언론 보도에 대해 사실이 아니라고 밝혔다.

산은은 27일 포스코에 HMM 매각을 추진하고 있다는 언론 보도와 관련해 해명자료를 내고 "산업은행은 HMM 매각과 관련해 검토한 사실이 없다"며 "보도에 신중을 기해달라"고 밝혔다.

이날 국내 한 언론은 HMM 최대주주인 산은이 지분 전량을 포스코에 넘기는 방식으로 민영화를 추진할 계획이라고 보도했다. 이 신문은 산은이 HMM 민영화 방안을 최근 기획재정부에 보고했다며 기재부 중심으로 소관 부처와 함께 본격적인 검토에 나설 예정이라고 했다.

