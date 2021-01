[아시아경제 김흥순 기자] 이용구 법무부 차관이 미열 증상으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사를 받았으나 음성으로 확인됐다.

27일 법무부에 따르면 이 차관은 이날 미열을 느끼고 자발적으로 선별진료소를 찾아 신속 항원 검사를 받았다. 검사 결과 코로나19에 확진되지 않은 것으로 나타났다.

이 차관은 코로나19 진단 검사 등의 일정으로 이날 오후 열린 추미애 법무부 장관의 이임식에 참석하지 않았다. 법무부 청사 앞에서 찍은 단체 기념사진에도 이 차관은 빠졌다.

