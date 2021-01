전북銀, 임용택 행장 용퇴로 52년만에 첫 내부출신 행장 시대(종합)

서한국 수석부행장, 차기 행장 내정

"지역경제 발전 기여할 적임자"

'3연임' 임용택 행장 용퇴 발판

[아시아경제 김효진 기자] 전북은행이 현임 임용택(69) 행장의 용퇴 결정을 발판으로 반세기만에 첫 내부 출신 행장을 맞이하게 됐다.

27일 금융권에 따르면 JB금융지주 최고경영자(CEO) 후보추천위원회는 전날 서한국(57) 수석부행장을 전북은행의 차기 행장으로 낙점했다. 서 내정자는 1988년 전북은행에 입행한 '전북은행맨'이다. 전북은행에서 내부 출신 인사가 행장에 오르는 건 창립 이후 처음으로, 52년 만이다. 그는 오는 3월 주주총회에서 공식 선임될 예정이다.

추천위는 "금융업 전반에 대한 다양한 근무 경험과 역량을 바탕으로 지역경제 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자"라고 내정 배경을 설명했다. 전북은행 관계자는 서 내정자에 대해 "직원들의 신망이 두텁고 탁월한 업무추진력을 갖추고 있다"면서 "자행 출신인 만큼 지역 정서를 잘 이해하고 조직을 안정적으로 이끌 것으로 본다"고 말했다.

1964년 전북 정읍 출생인 서 내정자는 전주상고와 한국방송통신대, 전북대 경영대학원을 졸업했다. 전북은행 입행 뒤로 종합기획부, 리스크관리부 등 본부부서와 인후동지점, 태평동지점, 안골지점, 팔복동지점 등을 두루 거쳤다. 2010년에는 전북은행 국제회계기준팀 TFT팀장을 맡았다.

특히 전북은행 창립 이래 최대 규모의 프로젝트였던 IFRS(국제회계기준)도입 프로젝트를 성공적으로 이끌었다는 게 안팎의 평가다. 이후 JB금융지주 경영지원본부, 리스크관리본부 담당 상무 등을 역임한 그는 2016년 전북은행 부행장으로 선임됐고 지난해 수석부행장에 올랐다. 부행장 시절에는 전북은행의 디지털금융 업무를 총괄했다.

임 행장, '창조적 파괴' 앞세워 결단

이번 인선의 배경에는 임 행장의 용퇴가 자리하고 있다. 2014년 11월 취임 이후 3연임을 하며 '최장수 행장' 타이틀을 갖고 있던 임 행장은 당초 4연임 전망이 높았으나 조직의 혁신을 명분으로 자리에서 물러나는 결단을 했다. 그는 서 내정자와 함께 차기 행장 후보 2인의 '숏리스트'에 올라있었다.

임 행장은 지난 18일 내부 게시판에 올린 글을 통해 "지금 우리에게 가장 필요한 것은 '변화'이고 이를 위한 '창조적 파괴'라면서 "이를 위해 영광스러운 전북은행 CEO 후보를 사퇴하겠다"는 뜻을 밝혔다. 임 행장은 JB금융지주로 자리를 옮겨 해외사업을 총괄한다.

전북은행 관계자는 "평소 은행의 새로운 변화와 혁신을 강조해온 임 행장이 후진양성을 위해 스스로 아름다운 퇴장을 선택한 것"이라면서 "반세기를 지나온 전북은행이 자생력을 갖고 더욱 견실하게 커나가길 바라는 임 행장의 의중이 서 내정자 인선에 반영된 것으로 풀이된다"고 설명했다.

이로써 지방은행들의 차기 경영구도와 관련한 윤곽이 어느정도 드러났다. 송종욱 광주은행장은 지난 8일 차기 행장으로 단독 추천돼 내년 말까지 2년 더 광주은행을 이끌게 됐다. 지난해 3월 연임된 빈대인 부산은행장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 상황에서의 실적 선방 등을 인정받아 한 차례 더 연임될 것이란 관측이다. 2018년 3월 취임한 황윤철 경남은행장도 비슷한 맥락에서 연임을 전망하는 시각이 크다.

