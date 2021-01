[컨콜]삼성전기 "올 설비투자 전년비 확대…中 텐진 공장 셋업 완료"

[아시아경제 우수연 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 2,500 등락률 -1.15% 거래량 651,925 전일가 217,000 2021.01.27 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]삼성전기 "MLCC 가격 인상, 시장 수급·업계 동향 따라 유연한 대응할 것"[컨콜]삼성전기 "갤럭시 S21 조기 출시 영향 크지 않다…1Q 본격 성장 기대"[컨콜]삼성전기 "올해 1Q 전장용 MLCC 수주 전년비 20% 증가 예상" close 는 27일 지난해 4분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 "올해 스마트폰, 자동차 등 전방산업 호조와 5G 등에 대응하기 위해 올해 설비투자를 전년대비 확대할 예정"이라며 "시장 성장 이상의 설비투자 확대를 진행해 고객 수요에 적극 대응할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "중국 텐진 신공장은 현재 초기 설비투자 셋업을 완료했으며 양산 안정성을 검증하고 있다"며 "신공장을 효율적으로 활용해 시장에 대응하겠다"고 덧붙였다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr